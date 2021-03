Covid-19. Reinfeção é mais frequente acima dos 65 anos

O estudo, conduzido durante as duas primeiras vagas da doença na Dinamarca, confirmou queSegundo os investigadores,Os autores do estudo não encontraram provas de que a proteção contra a reinfeção diminuísse dentro do período de acompanhamento de seis meses.

As conclusões do estudo, refere o artigo sobre a investigação publicado na revista, destacam aOutros estudos recentes indicaram que as reinfeções são raras e que a imunidade à Covid-19 pode durar pelo menos seis meses, mas o grau de proteção que a contração da doença confere contra futuras reinfeções continua a ser pouco conhecida pelos investigadores, diz a publicação.”, afirmou um dos responsáveis pelo estudo, Steen Ethelberg, do Statens Serum Institut.Os autores do estudo analisaram dados recolhidos como parte da estratégia nacional de testagem da covid-19 da Dinamarca, através da qual mais de quatro milhões de pessoas, ou seja, dois terços da população (69%), foram testadas em 2020.

Algumas limitações temporais do estudo

No entanto, os autores destacam que o período no qual o estudo foi realizado não permitiu estimar a proteção contra a reinfeção com novas variantes da Covid-19 e que são necessários mais estudos para perceber a forma com as diferentes estirpes podem afetar as taxas de reinfeção.



Ainda assim, outra investigadora envolvida no estudo, Daniela Michlmayr, sublinhou que “não foi identificado nada que indique que a proteção contra a reinfeção diminua dentro de um período de seis meses”.”, frisou a investigadora.Entre as limitações do seu próprio estudo, os autores lembram não foi possível aferir se a severidade dos sintomas da Covid-19 tem influência no grau de proteção contra a reinfeção, uma vez que os dados clínicos detalhados apenas são recolhidos em doentes hospitalizados.Num comentário ligado à publicação deste estudo, os professores Rosemary J. Boyton e Daniel M. Altmann, do Imperial College de Londres, referem que “comparando com os relatos de casos de reinfeção mais formais” que fazem a reinfeção parecer “um evento extremamente raro”, os dados apresentados são “relativamente alarmantes”.

“Apenas 80% de proteção contra a reinfeção em geral, diminuído para 47% em pessoas com 65 anos ou mais, são números mais preocupantes do que os oferecidos em estudos anteriores. Confirmam que, para o SARS-CoV-2, a esperança na imunidade de grupo através de infeções naturais pode não estar ao nosso alcance e que um programa global de vacinação com vacinas altamente eficazes é a solução mais duradoura”, concluíram os investigadores.