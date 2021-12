Covid-19. Reino Unido disponibiliza terceira dose para maiores de 18 anos

O Reino Unido subiu o nível de alerta, por causa do aumento de número de infeções com a variante Ómicron do coronavírus. O Primeiro-ministro britânico avisa que o número de casos está a duplicar a cada dois ou três dias e fixou, por isso, uma nova meta para a vacinação: os maiores de 18 anos poderão ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 até ao final do ano.