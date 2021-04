Covid-19. Reino Unido prepara vacinação de mulheres grávidas

Segundo o Comité Conjunto de Vacinação e Imunização [Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI], dados dos Estados Unidos, onde cerca de 90 mil mulheres já foram vacinadas, indicam que o fármaco à base de uso de tecnologia RNA mensageiro (mRNA) é seguro.

"Com base nesses dados, o Comité Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI, na sigla em inglês) informa que é preferível que as vacinas Pfizer-BioNTech ou Moderna sejam oferecidas a mulheres grávidas no Reino Unido, quando disponíveis", afirmou o organismo que aconselha o executivo.

No total, 32.574.221 pessoas foram imunizadas com uma primeira dose, das quais 8.931.547 já receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

Desde o início da pandemia, morreram no Reino Unido 127.225 pessoas entre 4.383.732 casos de infeções confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.