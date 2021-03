Covid-19. Reino Unido regista 112 mortes, um ano após primeiro confinamento

O país cumpriu um minuto de silêncio às 12:00 para recordar as vítimas da pandemia, e ao fim do dia estão previstas mais ações para assinalar o Dia Nacional de Reflexão para coincidir com o início do primeiro confinamento, a 23 de março do ano passado.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, exortou os britânicos a aproveitarem este aniversário para "refletir sobre o ano que passou, um dos mais difíceis da história" do país.

No total, morreram no Reino Unido 126.284 pessoas desde o início da pandemia covid-19, o número mais alto na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Brasil, México e Índia.

O balanço sobe para 148.125 óbitos se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

Na segunda-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 17 mortes e 5.342 casos, mas é recorrente serem registados valores mais baixos relativos ao fim de semana devido ao atraso no processamento.

De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 85 mortes e 5.498 infeções.

Até hoje, 28.327.873 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 2.363.684 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.