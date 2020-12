Covid-19. Reino Unido restringe chegadas da África do Sul devido a nova mutação

Foto: Roger Harris - EPA

As autoridades britânicas anunciaram esta tarde que identificaram dois casos de outra estirpe de coronavírus, "muito preocupante" porque é "mais contagiosa", da África do Sul, país com o qual estão sendo impostas restrições de viagens "imediatamente".