Covid-19. República Checa volta ao estado de emergência após forte aumento de casos

Segundo a cadeia de televisão Ceska Televize (CT), a República Checa, um dos países que melhor soube e conseguiu enfrentar a primeira vaga de contágios, regista atualmente um crescimento significativo de novos casos, tendo atingido os 271 por cada 100.000 habitantes, apenas atrás dos 330 registados em Espanha.

No Parlamento, o ministro da Saúde checo, Roman Prymula, justificou a medida, que contará com novas restrições, face ao "crescimento do coronavírus como um foguete".

Nas últimas 24 horas, a República Checa registou mais 1.965 novos casos de contágio pelo novo coronavirus, elevando o total para 67.843, tendo registado também mais nove mortes, totalizando agora 636.

O país da Europa Central segue, assim, o exemplo da Eslováquia, que, tendo em conta as mesmas razões, declarou novamente, no início da semana, o estado de emergência no país, que entra em vigor esta quinta-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.