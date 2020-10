Covid-19. Restrições de três níveis entram em vigor em Inglaterra

Em todo o país, os restaurantes esão obrigados a encerrar às 22h00 e os contactos entre pessoas estão restringidos. Nas zonas com mais casos, passa a haver um encerramento completo dos estabelecimentos públicos, incluindo bares, restaurantes e ginásios.



Com mais de 43 mil mortos e quase 64 mil infetados, o Reino Unido enfrenta uma nova vaga da pandemia. O número de hospitalizados é já superior ao registado durante o confinamento em março.

. No entanto, os milhões de habitantes do norte e Midlands enfrentam restrições máximas na socialização entre várias famílias.Há ainda a possibilidade de Manchester, Lancashire e outras áreas do país passarem também para o nível muito elevado., com pubs e restaurantes que não sirvam refeições encerrados.





A Irlanda do Norte, tal como a Escócia e País de Gales, apesar de fazerem parte do Reino Unido têm autonomia sobre matérias relacionadas com a saúde, pelo que a maioria das regras relacionadas com a pandemia Covid-19 são diferentes das de Inglaterra, cuja regulamentação é definida pelo governo britânico de Boris Johnson.





O Reino Unido é o país europeu e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Índia e México, com o maior número de mortes de Covid-19, tendo contabilizado 43.018 confirmadas por teste e 57.690 quando incluídos os casos suspeitos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus.

Os vários níveis de alerta

As regiões em nível vermelho, o nível 3 ou muito elevado, os bares, pubs e restaurantes, que não sirvam refeições essenciais, estão obrigados a encerrar portas. A população – de diferentes famílias - está impedida de socializar em espaços fechados e em jardins privados. As viagens para dentro e fora da área também estão desaconselhadas.



Nas regiões em nível laranja, o nível 2 ou elevado, será ilegal dois agregados familiares encontrarem-se em qualquer espaço fechado, incluindo bares, pubs e restaurantes. A população é aconselhada a usar transportes públicos apenas em casos excecionais. Continua, no entanto, a ser possível a socialização de grupos até seis pessoas ao ar livre, onde o risco de contágio não é tão grave.



O nível amarelo, nível 1 ou médio, que abrange a maior parte do país, mantém em vigor as regras atuais de ajuntamentos até seis pessoas e o encerramento obrigatório de bares, pubs e restaurantes às 22h00. As máscaras são obrigatórias em todos os espaços fechados e nos transportes públicos. O desporto só é permitido ao ar livre.

Irlanda do Norte em confinamento





O governo autónomo da Irlanda do Norte decretou um confinamento de várias semanas, encerrando escolas e o setor da restauração para tentar diminuir a taxa de transmissão de Covid-19.