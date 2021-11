Covid-19. Restrições de viagem em Macau são injustas e causam impacto psicológico nos estrangeiros, dizem especialistas

Os estrangeiros são "deixados para trás" em termos das políticas de viagem das autoridades de Macau, que "apenas protegem" os direitos dos chineses a regressarem e a atravessarem a fronteira para a China continental, afirmou à Lusa a socióloga e professora Associada da Universidade de Macau com Doutoramento em Antropologia/Sociologia do Desenvolvimento e Estudos Chineses, Melody Chia-Wen Lu.

"Os estrangeiros não são tidos em conta", criticou a socióloga com estudos especializados nos estrangeiros em Macau, acrescentando que "os expatriados também têm necessidades emocionais e têm direito a estar com os seus entes queridos", uma vez que "também são residentes em Macau".

"É demasiado doloroso para eles não verem as suas famílias durante dois anos", frisou, exemplificando com a comunidade portuguesa: "Isto levou a um maior sentimento de isolamento da comunidade portuguesa em Macau".

Na opinião de Melody Chia-Wen Lu, as restrições fronteiriças não têm "bases científicas" e são "injustas" para os estrangeiros.

Já a presidente da Associação de Psicologia de Macau, Mei Chan Cheng, frisou à Lusa que as medidas impostas pelo Governo podem fazer com que os expatriados se sintam impotentes e impacientes face aos constrangimentos de deslocação aos países de origem.

"Alguns expatriados podem sentir-se deprimidos, ansiosos porque não podem participar em assuntos familiares [...] ou assistir a eventos familiares importantes, como casamentos e funerais, etc", sublinhou a presidente da Associação de Psicologia de Macau.

Normalmente, por esta altura, era comum a comunidade portuguesa que reside em Macau regressar a Portugal por ocasião do Natal para passar as férias com as suas famílias.

Contudo, pelo segundo Natal consecutivo, milhares de portugueses não o poderão fazer: Macau, que tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 35 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.

Estas medidas dificultam `o êxodo natalício`, dadas as dificuldades em gerir dias de férias.

A isto, há que somar o aumento do preço dos bilhetes e da duração das viagens.

A psicóloga Mei Chan Cheng considerou que quanto mais longo for o período de quarentena, mais provável será a ocorrência de emoções negativas.

"Estudos psicológicos descobriram que, durante a quarentena, indivíduos isolados podem sentir medo, pavor e ansiedade devido à preocupação de estarem infetados ou de poderem infetar os seus familiares (...) Algumas pessoas podem ainda sentir-se deprimidas e entediadas porque o seu trabalho ou vidas estão suspensos", sublinhou a presidente da Associação de Psicologia de Macau.

Por outro lado, a socióloga elogiou o "trabalho de Deus" feito pelas autoridades de Macau no início da pandemia, que chegou a ser um caso de sucesso no mundo. Contudo, as mesmas medidas arrastaram-se ao "longo de dois anos sem qualquer melhoria".

Por `estar fechada` ao mundo, e por apenas ter registado 77 casos da doença desde o início da pandemia, existe medo da estigmatização e o perigo de as pessoas esconderem a doença para evitarem ser discriminadas, disse Mei Chan Cheng.

A psicóloga afirmou que a população de Macau devia ser mais empática com as pessoas infetadas e aumentar os seus conhecimentos sobre a prevenção de epidemias, a fim de reduzir a estigmatização social.