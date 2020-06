Covid-19. Revistas científicas revêem processos editoriais após publicação de estudos polémicos

Este processo permite que os cientistas revisores possam identificar eventuais falhas no trabalho dos seus colegas, algo importante tendo em conta que muitos destes estudos servem de base para a tomada de decisões por autoridades de saúde de todo o mundo.Foi o que aconteceu com o estudo publicado em maio pela revistasobre o aumento do risco de morte em pacientes com Covid-19 a quem fosse administrada cloroquina ou hidroxicloroquina. O artigo em questão sugeria que aqueles tratados com estes medicamentos, combinados ou não com antibióticos, apresentavam mais arritmias cardíacas e maior taxa de mortalidade.O autor, Mandeep Mehra,Registos esses que foram reunidos pela empresa norte-americana de recolha de dados de saúde Surgisphere e que apenas foram colocados em causa já depois da revisão e publicação do estudo.A preocupação quanto à fiabilidade do estudo surgiu por parte de mais de uma centena de médicos numa carta aberta, mas chegou demasiado tarde. Por essa altura,. Também a Organização Mundial da Saúde suspendeu a inclusão de doentes submetidos a esse tratamento num ensaio clínico à escala internacional.. Neste caso, Mehra sugeria que o uso de medicação para a tensão arterial não aumentava o risco de morte em pacientes com Covid-19.Desde 5 de junho, quando o estudo foi retirado de ambas as publicações, oe a conta no Twitter da Surgisphere foram eliminados.

Revistas revêem critérios para publicação de estudos

Uma porta-voz daavançou que, após a retirada do estudo da revista no início deste mês, a publicação levou a cabo uma revisão interna do processo editorial. “Essa revisão fez-nos aprender duas coisas que vão resultar em mudanças no nosso processo”, explicou ao, começou por admitir. “Os revisores e editores colocaram aos autores [dos estudos] questões acerca das fontes e validade dos dados.”.Esta falha leva a que, “no futuro, o processo de revisão de grandes investigações baseadas em dados passe a incluir revisores com esse tipo de experiência específica”.Já anão foi tão específica quanto a medidas que tenciona tomar no futuro para evitar falhas como a sucedida. Ao, uma porta-voz afirmou que todos os estudos passam por uma revisão externa independente, incluindo uma revisão estatística.

Desde que surgiu pela primeira vez, em dezembro do ano passado, o novo coronavírus já infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 420 mil são vítimas mortais. São cada vez mais os estudos que procuram dar pistas sobre como travar a pandemia.