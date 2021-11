Covid-19 roubou 28 milhões de anos de vida em 31 países em 2020

Um estudo publicado na revista científica BMJ no início do mês concluiu que mais de 28 milhões de anos de vida foram perdidos em 2020 em 31 países, em consequência da pandemia da Covid-19. Os países com um maior excesso de anos de vida perdidos por 100 mil habitantes foram Bulgária, Rússia, Lituânia, EUA, Polónia e Hungria.