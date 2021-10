Covid-19. Rússia impõe onze dias de confinamento parcial

A Rússia avança para um confinamento parcial. São onze dias de pausa forçada, com o objetivo de conter o avanço da pandemia. Foi ordenado o encerramento do comércio e todas as pessoas com mais de 60 anos que não estejam vacinadas ficam confinadas por um período de quatro meses.