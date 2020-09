Covid-19. São Paulo assina contrato para 46 milhões de doses da vacina Coronavac

Foto: Athit Perawongmetha - Reuters

No Brasil, em São Paulo, o governador do Estado anunciou esta quarta-feira que médicos e todos os profissionais que estão na linha da frente no combate ao coronavírus vão começar a ser vacinados, a partir do dia 15 de dezembro.