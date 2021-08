Covid-19. São Tomé e Príncipe recebe 37 mil doses de vacinas doadas por Portugal

O embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Rui Carmo, reafirmou no ato de entrega, que teve lugar no aeroporto internacional de São Tomé, que "este segundo lote de vacinas corresponde ao compromisso assumido pelo governo português de disponibilizar 5% das vacinas" para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor Leste.

O embaixador português considerou que a doação "um testemunho da solidariedade de Portugal para com São Tomé e Príncipe neste esforço conjunto de luta contra a pandemia", que ajuda o arquipélago a "retomar a dinâmica de vacinação".

Da parte do Governo são-tomense, a ministra dos Negócios Estrangeiro, Edite Ten Jua, agradeceu ao Governo de Portugal pelo "gesto de solidariedade para com o povo de São Tomé e Príncipe".

Esta é a segunda entrega por Portugal ao arquipélago de doses de vacina contra a covid-19, depois de em julho as autoridades portuguesas terem enviado 12 mil vacinas.

A governante são-tomense realçou que "estas ajudas e apoios têm permitido que São Tomé e Príncipe possa cumprir a sua calendarização do ponto de vista da vacinação".

Com a chegada destas vacinas, a próxima fase de vacinação vai começar na segunda-feira e tem como público-alvo as pessoas da faixa etária dos 30 aos 59 anos, disse o ministro da Saúde, Edgar Neves.

Neves adiantou que o Governo do arquipélago está "imensamente preocupado" com o "aumento exponencial de casos" de covid-19 nas últimas semanas, que dá "sinais de uma terceira vaga".

Nos últimos 10 dias, São Tomé e Príncipe registou 60 casos novos de covid-19, tendo atingido na terça-feira o recorde diário deste ano, com 22 casos em 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.451.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 213,1 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.674 pessoas e foram contabilizados 1.025.869 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.