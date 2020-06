Covid-19. Seis Estados dos EUA com aumentos recorde de casos em junho

Muitos Estados aguardam ainda um possível aumento de casos, devido aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial, que levaram às ruas milhões de pessoas nas últimas semanas, praticamente sem preocupações de distanciamento social.







Ao todo, 17 Estados viram um aumento no número de novos casos na semana passada, de acordo com a Agência Reuters.







O Alabama, a Carolina do Sul e o Oklahoma lideram a curva de crescimento.



Tendência de aumento em junho



Este último Estado registou terça-feira 228 novos casos, um aumento de 2,7 por cento e o maior num único dia, num total de 8.645 casos. O aumento de casos no Oklahoma, nos últimos 15 dias, ronda os 68 por cento, referiu a Reuters.







No mesmo dia, a Carolina do Sul teve 594 novos casos, um decréscimo relativamente aos 801 registados dia 13 de junho, mas uma confirmação da tendência de subida iniciada dia 6. Desde há uma semana que o número de novos casos é sempre superior à meia centena. O total cifrava-se terça-feira em 19.974 casos confirmados.







O Alabama segue a tendência: registou 1.070 casos no dia 12 de junho e no dia 16; o crescimento tem-se verificado desde o início do mês.





Em número de confirmações, a Florida registou dia 16 de junho mais 2.610 infetados, o Texas mais 2.622, o Arizona mais 1.827. O Oregon assinalou mais 278 casos nesse dia, confirmados e suspeitos.

Na semana entre 1 e 7 de junho, as autoridades sanitárias do Oregon registaram 620 novos casos, um aumento de 75 por cento face aos 353 registados na semana anterior. A tendência é de crescimento e as autoridades tentam conter um surto específico, declarado após uma reunião de fiéis da Igreja Pentecostal Farol Unido, este fim-de-semana.





Mais de 200 casos foram detetados na área, e imagens vídeo, entretanto apagadas das redes sociais, mostraram milhares de pessoas juntas a cantar, em desafio às ordens estatais de distância social e proibição de grande ajuntamentos.







O Nevada registou, também terça-feira, um número recorde de casos diários, 379, o mais alto desde os primeiros casos a 23 de março. Os anteriores picos, registados em maio e em abril, ficaram sempre abaixo dos 300 novos casos e, atualmente, o crescimento ronda os 1,4 por cento diários.



Pressão sobre os hospitais



As hospitalizações estão também a aumentar, com alguns serviços à beira da rutura. Segunda-feira, o Centro Médico de Tucson, no Arizona, avisou que já só tinha um lugar disponível nos cuidados intensivos dedicados a pacientes Covid-19, com 19 camas ocupadas.







"As Unidades de Cuidados Intensivos vão ser ampliadas, esperamos, nos próximos dias", afirmou um dos infeciologistas do hospital, o Dr. Steven Oscherwitz. "Não sei onde irão as pessoas que necessitem de UCI, dado que na sua maioria os hospitais do AZ (Arizona) estão bastante cheios neste momento", escreveu o especialista da rede Twitter. O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, explicou o número crescente de novos casos com o aumento do número de testes, em cerca de 30 por cento.







O responsável pelos serviços de Saúde texanos, John Hellerstedt, garantiu por seu lado que o aumento está controlado, mas reconheceu que isso pode mudar num ápice.







"A possibilidade de as coisas recomeçarem e de se dar um recrudescimento da Covid-19", que iria colocar em dificuldade os serviços de saúde do Texas, "continua a ser muito real", alertou Hellersted. Na semana passada, foram testados no Texas 674 em cada 100 mil residentes.







A maioria dos 50 Estados norte-americanos testa cerca de mil pessoas por cada 100 mil habitantes, com Nova Iorque, que registou o maior número de casos do país, a testar 2.245 em 100 mil pessoas.







Com um total de 405,785 casos, o Estado continua a liderar a contagem, seguido de Nova Jérsia (170.250), da Califórnia (159.183), do Illinois (133.639) e de Massachussets (105.885).







Os Estados Unidos registaram até agora 2.137.731 casos e 116.963 mortos, de acordo com o Instituto John Hopkins.



Comício de Trump sob ameaça



As autoridades de Oklahoma estão entretanto em alerta devido ao primeiro grande comício de Donald Trump desde março, marcado para o próximo sábado num recinto fechado em Tulsa, com capacidade de 19 mil lugares e quando haverá já mais de um milhão de inscritos. A campanha para a reeleição do Presidente está à procura de um espaço alternativo, ao ar livre, uma vez que o vírus se espalha de forma mais efetiva em espaços fechados.

Terça-feira, as autoridades sanitárias do Estado apelaram a todo os que forem ao comício para que sejam testados previamente ao novo coronavírus e que, nos dias seguintes ao eventos, fiquem em confinamento e voltem a submeter-se a testes. As pessoas com 66 anos ou mais deverão permanecer em casa, avisaram.







O vice-Presidente, Mike Pence, tem desvalorizado a possibilidade de que os últimos números se refiram a uma nova vaga de Covid-19.







"Nos últimos dias, os media têm feito soar os alarmes quanto a uma segunda segunda vaga de contágios do coronavírus. Um pânico destes é exagerado", escreveu Pence num artigo de opinião no Wall Street Journal, intitulado Estamos a ganhar a luta contra o inimigo invisível.







Há relatos de que a campanha do Presidente está a pedir, nos boletins de inscrição para os comícios, a assinatura também de um documento a isentar a campanha de responsabilidades em caso de infeção com o novo coronavírus.