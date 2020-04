Covid-19. Sem-abrigo estão a ser encaminhados para estádios na África do Sul

Na semana passada,para conter a propagação do novo coronavírus e a desigualdade social tornou-se mais visível do que nunca.Ao anunciar a quarentena, o Chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou que “ninguém poderá sair de casa, exceto em circunstâncias excecionais”. No entanto, para os sem-abrigo, fica difícil de se protegerem do vírus.O Presidente sul-africano pediu por isso, que os militares retirassem os sem-abrigo das ruas e os encaminhassem para abrigos temporários durante o período de confinamento nacional, como estádios, escolas, igrejas e estacionamentos. Na segunda-feira, pelo menos mil sem-abrigo foram hospedados num estádio de futebol em Pretória., explica à CNN Sasha Lalla, líder de um projeto de apoio ao consumo de substâncias, temendo que os milhares de sem-abrigo em Pretória sejam os mais afetados pelo vírus.“Acho que poderemos assistir a uma situação em que pessoas com um sistema imunitário fraco não só estão em risco de infeção por Covid-19, como estão em risco de morte”, sublinhou Lalla. “Temos a responsabilidade de manter a nossa população mais vulnerável em segurança”, concluiu.

"Em duas semanas vamos estar a carregar cadáveres"



No entanto, as condições nestes abrigos temporários não parecem ser as melhores dado a sua sobrelotação e os receios de contágio aumentam.Nas tendas dentro dos estádios, onde deveriam dormir apenas duas ou três pessoas, no máximo, para cumprir o distanciamento social, as autoridades admitem que existem mais de dez em cada barraca. Alguns optam por dormir nas bancadas.disse Simon, um dos sem-abrigo encaminhado para estes locais, considerando que se sentiria mais seguro na rua.“Eu preferia arrumar as minhas coisas e ir viver para a rua, ou nos arbustos. Em algum sítio sozinho, em vez de arriscar a minha vida com algo que me foi prometido”, acrescentou., alertou Simon.Apesar de ainda não serem conhecidos casos de infeção nestes abrigos, Sasha Lala alerta que um caso é suficiente para rapidamente alastrar a muitos outros. “Seria como um incêndio”, descreveu, considerando que são necessárias medidas mais radicais."Muitas vezes, estas são pessoas esquecidas e não percebemos o quão vulneráveis são", argumenta Lala, apelando aos hotéis que, agora vazios, ajudem a acolher os sem-abrigo das cidades.Até ao momento existem cerca de 1400 infetados e cinco mortos pelo novo coronavírus na África do Sul. Em todo o mundo foram registados mais de 950 mil casos confirmados e mais de 48 mortos. Há ainda cerca de 195.900 pessoas recuperadas da doença.