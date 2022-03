Covid-19. Singapura alivia restrições fronteiriças

As medidas vão tornar Singapura "quase como era antes da covid-19", disse Lee Hsien Loong, num discurso transmitido em direto nos principais meios de comunicação social da ilha.

O país, que tem quase 90% da população vacinada com pelo menos duas doses, tomou medidas nos últimos meses para se abrir ao mundo, de forma a manter o estatuto de centro financeiro regional, ameaçado pela pandemia e pelo consequente encerramento das fronteiras.

A pandemia causou mais de seis milhões de mortos no mundo. A doença covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.