Covid-19. SNS britânico investiga tratamento com plasma do sangue de sobreviventes

O NHSBT, departamento do serviço de saúde britânico para sangue e transplantes, tem vindo a pedir aos pacientes já recuperados que façam doações de sangue utilizáveis para a experimentação de uma terapia inovadora. A aposta das equipas de investigação consiste, segundo a BBC , em que os anticorpos fabricados pelos organismos bem sucedidos na luta contra a doença possam actuar nos organismos de outros pacientes, com sucesso idêntico.





A ideia não é inteiramente original, estando já em curso nos Estados Unidos um megaprojecto, envolvendo mais de 1.500 hospitais, e que se baseia na mesma hipótese de trabalho.





Os anticorpos que podem ser encontrados no plasma sanguíneo, afirma o NHSBT numa declaração a explicar o pedido de dadores de sangue, "será inicialmente usado em testes como possível tratamento para a Covid-19". Conforme o resultado desses testes, prossegue a declaração, procurar-se-á determinar "se transfusões do plasma em convalescentes melhoram a velocidade de recuperação ou as hipóteses de sobrevivência".







A organização lembra, contudo, que "todas as experiências clínicas têm de seguir um processo rigoroso de aprovação, para proteger os pacientes e para assegurar que se consegue resultados robustos. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o Governo e com os órgãos competentes para fazer avançar os procedimentos de aprovação tão rapidamente quanto possível".