Covid-19. Sobe para seis o número de casos detetados na fronteira timorense

", disseram fontes do governo, adiantando que têm sido recolhidas "dezenas e dezenas de amostras" a residentes na zona.de acordo com dados atualizados do governo timorense.As mesmas fontes indicaram estar em curso uma operação de contenção do surto, o que implica limitar movimentos da população da zona.Ao mesmo tempo, equipas de vigilância estão a ampliar os testes em massa aos habitantes das aldeias próximas para confirmar se há mais casos e tentar detetar a origem.Na terça-feira, o coordenador da força-tarefa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse que os primeiros quatro casos são todos habitantes da mesma aldeia.A deteção dos casos levou o governo a subir o nível de alerta para 3, a fase de "mitigação", mantendo a cerca sanitária.", disse.Rui Araújo destacou que as aldeias estão muito próximo à fronteira e estão a ser feitos contactos pelas autoridades de saúde e locais para identificar uma possível situação de travessias irregulares na fronteira.

A deteção dos dois casos aumentou para 27 o número total de casos ativos no país, com um total de 109 infetados desde o início da pandemia