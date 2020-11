Covid-19. Sri Lanka vai acabar com recolher obrigatório

O recolher obrigatório atualmente em vigor na província ocidental do Sri Lanka e em algumas outras áreas será suspenso na segunda-feira, com as autoridades a explicarem que a economia do país não pode sobreviver a um confinamento contínuo, com os assalariados diários e as pequenas empresas a serem particularmente atingidos.O comandante do Exército, Shavendra Silva, responsável por uma equipa de trabalho dedicada ao combate da covid-19, disse aos cingaleses: "".O Sri Lanka está a passar por uma segunda vaga de infeções, após a deteção de surtos numa fábrica de roupas e no principal mercado de peixe do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).