Covid-19. Sul-coreana de 96 anos recuperou

Segundo a CNN, Hwang está agora de quarentena em casa juntamente com o filho.A localidade de Cheongdo fica perto da cidade de Daegu, no sul do país, onde os casos do novo coronavírus estão mais concentrados.

Violadores de quarentena detidos ou deportados

A Coreia do Sul alertou que vai começar a deportar os cidadãos estrangeiros e a deter os cidadãos sul-coreanos que violarem as regras de quarentena, após um aumento dos casos do novo coronavírus.No entanto, pelo menos 11 pessoas violaram as regras de quarentena entre os dias 13 e 24 de março.“Vamos aplicar princípios de tolerância zero e agir contra os que deixarem os seus lugares de autoisolamento sem razões legítimas”, afirmou Yoon Tae-ho, diretor-geral de política de Saúde Pública do Ministério da Saúde.Segundo Yoon Tae-ho,”.Os sul-coreanos que violarem as regras podem cumprir pena de prisão até um ano e ser multados em 10 milhões de won (cerca de 7.400 euros).Esta quinta-feira a Coreia do Sul registou 104 novos casos, 57 deles importados, o que representa, pelo segundo dia consecutivo, mais casos importados do que locaisO país regista um total de 9.241 casos e 131 óbitos. Além da mulher de 96 anos, há ainda mais 4.143 recuperados.Além da Coreia do Sul e da China, outros países asiáticos viram aumentar o número de casos importados do novo coronavírus nas últimas duas semanas, o que ameaça o esforço bem-sucedido de controlar o surto.

Os casos importados de cidadãos asiáticos são sobretudo estudantes que estudam na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos que estão a regressar aos países de origem depois das suas escolas e universidades suspenderem as aulas.