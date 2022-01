Covid-19. Tabaco e videojogos em troca de comida na cidade de Xian

Desde o início de dezembro, a cidade somou 1663 infeções.As autoridades têm fornecido alimentos gratuitos às famílias, mas algumas afirmam que os suplementos estão a chegar ao fim ou que ainda não receberam nada.“As pessoas estão a trocar coisas no mesmo prédio, porque não têm comida suficiente”, afirmou um morador à Rádio Free Ásia.Numa publicação não confirmada na Weibo e que está a gerar forte contestação, um homem residente na cidade afirma que o pai morreu após sofrer um ataque cardíaco e ter sido rejeitado no hospital. A instituição hospitalar ainda não respondeu.As medidas mais rígidas surgem antes do Ano Novo Lunar e dos Jogos Olímpicos de Inverno que vão decorrer em Pequim entre 4 a 20 de fevereiro.

Mais duas cidades em confinamento

Além de Xian, também as cidades de Yuzhou e Ningbo estão em confinamento.A medida, cuja duração ainda não foi declarada, foi tomada após a descoberta de três casos assintomáticos de Covid-19.Os veículos estão proibidos de circular e todas as lojas e negócios – expecto os supermercados que fornecem bens essenciais – estão fechados.Qualquer saída da cidade está proibida sem autorização.Os 23 casos detetados em Ningbo, cidade de nove milhões de habitantes, foram diagnosticados numa fábrica de têxteis e correspondem à variante Delta do novo coronavírus, noticiou a imprensa estatal chinesa.As autoridades locais decidiram que os residentes não podem sair de casa em áreas específicas da cidade, como o distrito de Beilun, enquanto em outras áreas o movimento vai ser limitado.

“Entre os 23 casos, 19 têm sintomas leves e os outros quatro moderados. A fonte da infeção ainda é desconhecida”, disse um funcionário, citado pela emissora estatal CCTV.





c/agências