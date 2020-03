Covid-19 também está a afetar as primárias democratas nos EUA

A pandemia do Covid-19 está a interferir no calendário das primárias democratas para as eleições presidenciais norte-americanas.“Durante este período em que enfrentamos uma crise de saúde pública, realizar uma eleição amanhã iria forçar os funcionários das assembleias de voto e os eleitores a colocarem-se numa situação inaceitável de risco de contágio”, disse o governador do Ohio em comunicado.Já na rede social Twitter, DeWine escreveu que. O governador do Ohio disse ainda que procuraria uma solução para que os eleitores pudessem exercer o seu direito de voto numa data ainda a decidir.Os outros três Estados para além de Ohio que estavam programados a ir a eleições esta terça-feira vão cumprir o calendário. Arizona, Florida e Illinois mantiveram a ida a votos sob medidas de prevenção reforçadas.Em Illinois, o governador democrata J.B. Pritzker disse sentir-se “bem” com a decisão de realizar eleições esta terça-feira, anunciando que todos os locais de votação teriam desinfetante para as mãis e que as urnas seriam desinfetadas após cada votação.Por outro lado, Estados como o Louisiana, Georgia e Kentucky, cujas votações estavam calendarizadas para mais tarde, já anunciaram que foram adiadas para maio e junho, prevendo-se que outros estados possam vir a seguir o mesmo caminho.

Votar ou ficar em casa?

Para os Estados que decidiram cumprir o calendário - nomeadamente Florida onde a população é mais envelhecida - , permanece agora a incógnita de quantos eleitores irão cumprir o seu dever nas urnas e se isso influenciará os resultados.

O candidato Joe Biden, por exemplo, que tem contado com um apoio esmagador de classes etárias mais velhas, pode sofrer represálias nos resultados das votações desta terça-feira. Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama é o favorito à eleição democrata para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. O candidato democrata de 77 anos conquistou o maior número de delegados até ao momento, tendo vencido as primárias nos principais estados que votaram na “Super Tuesday”, a 3 de março.



Na segunda-feira, o debate entre Bernie Sanders e Joe Biden foi dominado pelo novo Coronavírus. Joe Bidem disse que Donald Trump – que considerou “inútil” adiar as primárias - não está a fazer o suficiente e Bernie Sanders admitiu que o país, sem serviço nacional de saúde, não tem capacidade para responder à crise.Os Estados Unidos contam com mais de 4600 casos de infeção por Covid-19 e 85 mortes.