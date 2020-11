Covid-19. Testes de vacina no Brasil suspensos devido a morte de voluntário

Morreu no Brasil um dos voluntários da vacina chinesa. Os ensaios da CoronaVac estão suspensos.

O Instituto de São Paulo, responsável pelos testes, garante, no entanto, que a morte não foi provocada por qualquer substância da vacina. A reportagem é do Correspondente da RTP no Brasil.