Covid-19. Testes usados nos profissionais de saúde de Madrid não são fiáveis

documento do Serviço de Farmácia da Diretoria de Assistência Sudeste, a sensibilidade dos testes é de 74,9 por cento e fornecem resultados menos precisos que os restantes indicadores.

Segundo El País , que cita ume fornecem resultados menos precisos que os restantes indicadores.

Há um mês, a responsável pela Consejería de Sanidad de Madrid (administração regional de saúde de Madrid) afirmou que ae apresentou a compra como um bom exemplo de gestão.“Foi testado com um estudo de microbiologia no Hospital de La Paz e mostrou mais fiabilidade e confiança dos que os fornecidos pelo Governo”, frisou na altura Isabel Díaz Aysuso.

Por exemplo, 36 por cento dos positivos são realmente falsos positivos. Já na chamada especificidade – a percentagem de pessoas sem anticorpos que dão um resultado negativo – chega a 74 por cento. Ou seja, em casa quatro casos é obtido um falso positivo.

O documento, que têm a data de maio, frisa que os testes de fiabilidade foram realizados num “laboratório de microbiologia de Madrid”.Os testes foram comprados à empresa holandesa BiozeK Medical, que na sua página na internet se define como uma empresa especializada em produtos de diagnóstico., dependendo do anticorpo e indicador.A administração regional de saúde de Madrid pretendeuma iniciativa criticada pelos profissionais e por vários hospitais que duvidam do nível de fiabilidade dos testes.

Em Espanha, o número de profissionais de saúde infetados com Covid-19 continua a aumentar. Dados do Ministério da Saúde espanhol revelam que existem 44 mil casos positivos, um aumento de 40 por cento em duas semanas.

Também várias organizações sindicais ligadas à área da saúde revelaram algumas dúvidas sobre a credibilidade destes testes.“Não tem sentido estender o uso de testes de fiabilidade duvidosa e os dados epidemiológicos também não vão ser usados”, afirmou Rosa Vicente do sindicato CSIT.A administração regional de saúde de Madrid planeava testar os 86 mil profissionais de saúde da capital espanhola. No entanto, o número seria muito mais baixo porque osA gestão dos testes causou queixas entre os pouco mais de 13 mil profissionais de saúde primária.Já um relatório recente da Sociedade Espanhola de Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC) não recomenda os testes rápidos aos profissionais de saúde. “Não são totalmente credíveis, como foi avaliado pelo Instituto de Saúde Carlos III”, afirma o documento.O chefe de serviço de doenças infeciosas do Hospital Virgen del Rocío (Sevilha) e ex-presidente do SEIMC considera que “”.“São testes que podem ser usados em pacientes específicos e numa determinada situação, mas não têm confiabilidade para diagnosticar um profissional de saúde assintomático”, afirmou José Miguel Cisneros.Para Cisneros, “. As pessoas podem sentir-se protegidas depois de ter um resultado positivo ao pensar que a infeção já passou”.“Com a fiabilidade desses testes e a incerteza sobre a imunidade que o vírus deixa, o ideal é os trabalhadores de saúde continuarem a usar sempre equipamentos de proteção, como máscaras”, realça.