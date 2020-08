Covid-19. Timor-Leste acorda com estado de emergência

A declaração do estado de emergência assinada por Francisco Guterres Lu-Olo foi publicada no Jornal da República na noite de quarta-feira, horas depois de ser autorizada por 20 dos 31 deputados da Comissão Permanente do Parlamento Nacional.O decreto do presidente Francisco Guterres Lu-Olo, explica que o estado de emergência inclui restrições à circulação internacional, à circulação e de fixação de residência e à resistência.





O estado de emergência ocorre mais de um mês depois do fim de três períodos consecutivos de estado de exceção e coincide com o aparecimento do primeiro caso positivo desde 15 de maio, um cidadão indonésio que entrou pela fronteira terrestre.Timor-Leste tem relaxado as medidas de controlo, mantendo fortes restrições à entrada aérea - estão proibidos voos comerciais - e limites nas entradas terrestres, continuando a conduzir para quarentena ou autoconfinamento todos os que chegam ao país.

Apesar de ter estado sem casos, a preocupação no país tem vindo a crescer devido ao aumento no número de infetados nos países vizinhos, quer na Indonésia, quer na Austrália.