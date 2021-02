Covid-19. Timor-Leste anuncia mais 14 casos

Segundo explicou, 13 dos novos infetados, entre eles dois cidadãos estrangeiros e um profissional de saúde, fazem parte de um grupo de 118 pessoas que entrou na fronteira terrestre a 20 de janeiro.Desse grupo já se detetaram mais de 30 casos positivos.", sublinhou."Muitos dos que entraram no dia 20 de janeiro não tinham testes válidos à covid-19", sustentou.Muitos dos elementos desse grupo tiveram de esperar várias semanas em Timor Ocidental, uma das zonas onde estão a aumentar os casos da covid-19, porque as fronteiras leste-timorenses estavam fechadas.Questionada pela Lusa sobre se era necessário rever a estratégia -- que impede timorenses de entrar no seu país durante várias semanas, fazendo aumentar o seu risco de contágio -- Odete Viegas recordou que as regras foram aprovadas em Conselho de Ministros."Mas é um assunto que está a ser estudado pela Sala de Situação", frisou.Quanto aos cidadãos que estavam em isolamento, as autoridades confirmaram mais cinco recuperados, três mulheres e um homem timorense e um outro indivíduo estrangeiro.Isso implica que atualmente há 37 pessoas em isolamento em Vera Cruz, Dili, - entre elas 12 cidadãos estrangeiros - e um no enclave de Oecusse-Ambeno.Desde o início da pandemia registaram-se 100 casos positivos em Timor-Leste.

O país está em estado de emergência até ao início de março -- este é o décimo período de 30 dias desde o início da pandemia -- com as maiores preocupações a centrarem-se atualmente na zona da fronteira terrestre, dado o elevado número de casos no lado indonésio da ilha.