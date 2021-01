Covid-19. Timor-Leste deverá receber primeiras vacinas em abril

O coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy, informou que o primeiro lote corresponde a cerca de 3% do programa total de vacinação, sendo dirigido essencialmente a funcionários da primeira linha e pessoas mais vulneráveis.", disse., e visando, inicialmente, funcionários do setor da saúde e cidadãos mais vulneráveis.A escolha recaiu sobre a AstraZeneca por ser considerada "a vacina mais apropriada para Timor-Leste", dado que pode ser preservada em frigoríficos, entre dois e oito graus centígrados.Independentemente da data de chegada das vacinas, Trivedy alertou para a necessidade de o governo trabalhar de forma intensa para "" da vacinação.", frisou.Neste sentido, o governo timorense criou já uma equipa, liderada pela vice-primeira-ministra e ministra da Solidariedade Social, Armanda Berta, para gerir todos os preparativos e a implementação do programa da vacinação.Caberá agora ao governo, explicou Armanda Berta, decidir quem será vacinado primeiro, tendo o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, afirmado que está preparado para ser o primeiro como "voto de confiança" na vacina como método de prevenção da covid-19.





Situação atual







Timor-Leste tem atualmente 17 casos ativos no país, com um total de 67 casos desde o início da pandemia, dos quais 50 recuperaram.O país está atualmente no nono período de 30 dias de estado de emergência, com restrições à entrada e quarentena obrigatória, entre outras medidas.O governo pediu já ao presidente timorense a renovação do estado de exceção por mais 30 dias até ao início de março.

O Ministério da Saúde adiou indefinidamente um programa de testes, que devia começar esta segunda-feira.





c/Lusa