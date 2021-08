Covid-19. Timor-Leste estima quase 100.000 infetados em Díli

"A prevalência estimada de covid-19 em Díli é entre 27,2 e 31,7%. Com base nesta avaliação estima-se que cerca de 100.000 pessoas em Díli estão atualmente infetadas. Isto representa um risco particular para quem ainda não vacinado", pode ler-se no boletim epidemiológico semanal.



A análise baseia-se na taxa de positividade, ou seja, no número de casos positivos em percentagem dos testes realizados, e na semana entre 23 e 29 de agosto, foram encontrados 1.777 casos entre 6.061 testes, ou seja, 29,3%, mais do que os 24,7% da semana anterior.



No boletim confirma-se que na semana entre 23 e 29 de agosto houve um total de 2.186 casos no país, o pior registo semanal desde o início da pandemia, correspondendo a 13,3% de todos os casos registados no país até agora.



"A pandemia COVID-19 continua a afetar muitas pessoas em Timor-Leste, com um elevado número de casos graves e mortes na última semana. A maioria dos casos graves e mortes são pessoas que ainda não foram vacinadas", refere-se no documento.



A análise semanal foi preparada pelo Pilar 3 do Ministério da Saúde, em conjunto com a "task-force" para Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).



O Instituto Nacional de Saúde timorense, a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Equipas de Apoio Médico Australiano (AusMAT) e a Menzies School of Health Research, instituição que apoia o Laboratório Nacional timorense em Díli nos testes à covid-19, também participam no estudo.



"A situação com a covid-19 em Timor-Leste é atualmente muito grave. Os números de casos estão a aumentar e a proporção de casos graves também aumentou. O aumento do número de casos graves de covid-19 coloca uma pressão extrema sobre o sistema de saúde", nota-se no boletim.



Na análise salienta-se que só na última semana se registaram 96 casos de hospitalizações nos centros de isolamento de Vera Cruz, Lahane ou outros hospitais, o que representa "o maior número de casos que foram hospitalizados desde o início da pandemia" em termos semanais.



Durante a semana registaram-se ainda 14 mortos, o que representa 22,5% dos 62 óbitos de pessoas infetadas registados desde o início da pandemia, com a atual taxa de mortalidade por casos cifrada em 0,6%.