Covid-19. Timor-Leste regista 24.ª morte

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que a mulher foi diagnostica com síndrome de insuficiência respiratória aguda e infetada com covid-19 a 26 de junho, tendo sido aerotransportada para Díli.

"A paciente foi tratada de acordo com o problema, mas ao início da noite de terça-feira faleceu", acrescentou.

Com esta morte, sobe para oito o total de mortos infetados com SARS-CoV-2 registados durante o mês de junho, depois dos 12 mortos registados em maio.

Na nota divulgada hoje, o CIGC dá conta de uma ligeira queda no total de casos ativos com 65 recuperações e 36 novos casos em Díli, 13 em Baucau, três na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) e um cada em Bobonaro, Manufahi e Viqueque.

O total de casos ativos é agora de 829 e o total acumulado desde o início da pandemia é de 9.278.

Nas últimas 24 horas, as autoridades realizaram em todo o país 1.098 testes.

No centro de isolamento de Vera Cruz há atualmente 10 pessoas, das quais duas em estado "grave/crítico".

A taxa de incidência é atualmente de 4,2 por 100 mil habitantes a nível nacional, sendo de 8,6 em Díli e de 6,3 em Baucau e Ermera.

Já no que se refere à vacinação, até às 10:00 de hoje já tinham recebido a primeira dose em Timor-Leste um total de 209.587 pessoas (27,8% da população com mais de 18 anos) com 25.988 pessoas já com as duas doses (3,44%).

Em Díli, receberam a primeira dose 113.045 pessoas (27,8% da população com mais de 18 anos) e 14.223 pessoas já têm as duas doses (6,65%).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.