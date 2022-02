Covid-19. Timor-Leste registou 727 casos e um óbito

O boletim, preparado por equipas do Ministério da Saúde timorense, em conjunto com a "task-force" para Prevenção e Mitigação da covid-19 e o Instituto Nacional de Saúde do país, refere que o país parece já ter ultrapassado o pico da terceira vaga da pandemia, provocada pela entrada da variante Ómicron.



Com o mais recente óbito registado em Díli, aumentou para 125 o número de pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 que morreram desde o início da pandemia.



Timor-Leste registou 22.358 infeções desde o início da pandemia.



Desde março de 2021 já necessitaram de hospitalização em Timor-Leste um total de 727 pessoas.



Dos mortos registados, 91,2% não tinham a vacinação completa.



Timor-Leste voltou na semana passada a ultrapassar os mil casos ativos, algo que já não acontecia desde setembro de 2021, altura em que o país enfrentava a então predominante variante Delta.



No final de domingo Timor-Leste tinha 1260 casos ativos em todo o país.



O Laboratório Nacional de Timor-Leste lançou esta semana um novo serviço que permite a quem tenha feito testes receber os resultados por email.



Ao longo da última semana registaram-se novos casos em praticamente todos os municípios de Timor-Leste, com exceção de Viqueque, sendo que depois de Díli, com 558 novos casos, a região de Bobonaro, junto da fronteira com a Indonésia, registou o segundo maior número de novos casos (53).



Até 20 de fevereiro de 2022, foram administradas 676.633 primeiras doses de vacina, com 72,2% das pessoas com mais de 12 anos com pelo menos uma dose.



A segunda dose da vacina foi dada a 570.665 pessoas, com 60,9% das pessoas com mais de 12 anos com as duas doses.



O reforço foi dado até agora a 9.855 pessoas.