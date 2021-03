Covid-19. Timorenses começam a ser vacinados em abril

", explicou o chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Díli, Arvind Mathur.", referiu.Mathur antecipa que a população "prioritária" poderá estar vacinada até "agosto ou setembro", altura em que, notou, "o cenário global das vacinas será muito diferente", com maior disponibilidade no mercado e até, eventualmente, outras vacinas na lista das aprovadas pela OMS."Vários países têm vindo a aprovar outras vacinas e Timor-Leste pode vir a fazer o mesmo", explicou.O objetivo é vacinar logo com a primeira dose 33 mil pessoas que recebiam a segunda dose quando chegar o novo carregamento, em maio.", afirmou.No caso de Timor-Leste a produção de vacinas é feita na Coreia do Sul com o parceiro logístico a ser da UNICEF que organiza o transporte para Díli.