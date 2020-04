Covid-19. Três portugueses repatriados da Índia

Um avião fretado por Espanha partiu de Nova Deli, com escala em Goa, com destino a Madrid.



No voo espanhol “vêm três cidadãos nacionais”, esclareceu fonte do MNE, adiantando que “na área de jurisdição de Nova Deli ficarão ainda 30 nacionais por repatriar”, os quais “estão muito dispersos e em áreas de difícil acesso”.



A fonte precisou ainda que “em Diu (área de jurisdição de Goa)” permanecem “56 cidadãos nacionais, que se encontram de visita às respetivas famílias e cuja maioria reside no Reino Unido”, cidadãos que “estão inscritos nas listas da delegação da UE” e em relação aos quais “todos os esforços serão feitos para que sejam repatriados em voos organizados pela UE”.



“De referir ainda que relativamente a cidadãos nacionais que manifestaram vontade de sair da Índia, vários partiram nos últimos dias de Nova Deli e de Bombaim”.



Dezenas de portugueses retidos no estrangeiro devido à suspensão de ligações aéreas ou fechos de fronteiras decididos em resposta à pandemia provocada pelo novo coronavírus são repatriados ao abrigo de operações realizadas no quadro da UE, que reembolsa os custos deste tipo de voos até 75%.