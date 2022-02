Covid-19. Tribunal alemão rejeita petições contra obrigatoriedade de vacina

serão obrigados a partir de 15 de março a estar vacinados contra a covid-19.



A medida tomada pelo executivo alemão para conter o aumento de casos de SARS-CoV-2 foi contestada de imediato por vários desses trabalhadores, que entregaram ao Tribunal Constitucional Federal, em Karlsruhe, petições contra a obrigatoriedade da vacina.



Essas petições foram, agora, rejeitadas pelo principal tribunal da Alemanha.



Os casos de covid-19 no país estão a atingir números recorde, com os especialistas a calcularem que seja atingido o pico de infeções em meados de fevereiro.



O ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, já alertou que o levantamento prematuro das restrições pode fazer atrasar essa previsão, originando novas ondas de casos.

Na Alemanha, todos os trabalhadores de hospitais e outras unidades de saúde, assim como os funcionários de lares de idosos,contra a covid-19.A medida tomada pelo executivo alemão para conter o aumento de casos de SARS-CoV-2por vários desses trabalhadores, que entregaram ao Tribunal Constitucional Federal, em Karlsruhe, petições contra a obrigatoriedade da vacina.Essas petições foram, agora, rejeitadas pelo principal tribunal da Alemanha.Os casos de covid-19 no país estão a atingir números recorde, com os especialistas a calcularem queO ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, já alertou que o levantamento prematuro das restrições pode fazer atrasar essa previsão, originando novas ondas de casos. Restrições poderão ser levantadas em breve

Esta sexta-feira, o chanceler Olaf Scholz adiantou que a quinta vaga da pandemia na Alemanha está a aproximar-se do seu pico e que, depois disso, pode ser iniciado um regresso gradual à normalidade.



A decisão sobre o levantamento de restrições deverá ser tomada numa reunião na próxima semana entre o chanceler e os líderes dos 16 Estados alemães.



“O prognóstico científico mostra-nos que o pico desta onda da pandemia já está à vista”, declarou o chefe de Governo no Parlamento. “Isto permite que, na reunião entre o Governo federal e os Estados na próxima semana, sejam decididos os primeiros passos de reabertura e considerados mais passos para a primavera”.



A Alemanha registou uma média de 167 mil casos diários ao longo da última semana. Em novembro, a média andava em torno dos 58 mil casos por dia.



No entanto, o número de mortes associadas à covid-19 desceu 27 por cento nas duas últimas semanas e o número de pacientes internados em Unidades de Cuidados Intensivos está agora em metade daquilo que era em dezembro. Esta sexta-feira, o chanceler Olaf Scholz adiantou que a quinta vaga da pandemia na Alemanha está a aproximar-se do seu pico e que, depois disso, pode ser iniciado um regresso gradual à normalidade.A decisão sobre o levantamento de restrições deverá ser tomada numa reunião na próxima semana entre o chanceler e os líderes dos 16 Estados alemães.“O prognóstico científico mostra-nos que”, declarou o chefe de Governo no Parlamento. “Isto permite que, na reunião entre o Governo federal e os Estados na próxima semana,e considerados mais passos para a primavera”.A Alemanha registou uma média de 167 mil casos diários ao longo da última semana. Em novembro, a média andava em torno dos 58 mil casos por dia.No entanto, oe o número de pacientes internados em Unidades de Cuidados Intensivos está agora em metade daquilo que era em dezembro.