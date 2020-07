Covid-19. Troféu Joaquim Agostinho adiado para setembro

“A organização entende que, neste momento, avaliado o risco e a situação epidemiológica, o melhor é o adiamento da prova, para os dias 19 e 20 de setembro, decisão consensual entre os presidentes da organização, da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e da Câmara Municipal de Torres Vedras”, informa a União Desportiva do Oeste (UDO), em comunicado.



A deteção do caso positivo nos testes de despiste à covid-19 “originou período de quarentena para vários membros” da organização e esteve na base da decisão de adiar a 43.ª edição do Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho.



A prova já tinha sido encurtada em um dia devido à pandemia, com a organização a anular a terceira etapa, prevista para segunda-feira, mantendo apenas a de sábado, em Torres Vedras, e domingo, entre Turcifal e o parque eólico de Carvoeira.