Covid-19. Trump afirma que vacina vai estar disponível até final do ano

"Pensamos ter uma vacina até final deste ano", declarou Donald Trump, durante uma emissão especial do canal de televisão Fox News, emitida a partir do Lincoln Memorial, monumento em Washington em homenagem ao 16.º presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln.



"Os médicos vão dizer que eu não devia dizer isto. Eu digo o que penso", acrescentou.



"Estamos a pressionar (...) vários grupos (farmacêuticos) estão, penso, muito perto", disse.



Questionado sobre como reagiria se outro país tivesse uma vacina antes dos Estados Unidos, Trump respondeu: "É indiferente. Apenas quero uma vacina que funcione".



Uma centena de projetos de vacina contra a covid-19 estão em curso em todo o mundo, incluindo uma dezena já em fase de ensaios clínicos, de acordo com dados divulgados pelo instituto de Londres de higiene e medicina tropical (London School of Hygiene & Tropical Medicine).



O presidente norte-americano, que defendeu, uma vez mais, um regresso prudente, mas "tão rápido quanto possível" à atividade no país, mostrou-se otimista sobre as perspetivas económicas.



O ano de 2021 vai ser "incrível", afirmou Trump, que voltou a defender as decisões que tomou desde o início da epidemia no país.



"Penso que salvámos milhões de vidas", reiterou.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (67.674) e mais casos de infeção (mais de 1,15 milhões) no mundo.