Covid-19. Trump diz estar capaz de beijar multidão após teste negativo

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o comício realizou-se sem distanciamento social, e o uso de máscaras não era generalizado entre os milhares de pessoas presentes.A ação de campanha para as presidenciais de 3 de novembro durou cerca de uma hora.





Informação confusa







Trump esteve afastado da campanha eleitoral durante mais de dez dias, depois de ter testado positivo para o vírus em 2 de outubro.O médico da Casa Branca, Sean Conley, disse, na segunda-feira, que o republicano obteve testes negativos à presença do novo coronavírus SARS-CoV-2 durante "vários dias consecutivos", através dos denominados "testes rápidos", e foi autorizado a viajar.Os "testes rápidos" correspondem à despistagem antigénica, que é menos sensível do que a testagem molecular tradicional.O médico do chefe de Estado norte-americano também não especificou em que dias foram feitos os exames, mas disse que os testes antigénicos não foram os únicos indicadores que determinaram que Trump já não está infetado.A equipa médica que supervisiona o estado de saúde de Trump também disse queA declaração foi divulgada na mesma altura em que o chefe de Estado estava a bordo do avião presidencial, o Air Force One, em direção à Florida, para o primeiro comício desde que contraiu a doença.