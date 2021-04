Covid-19. União Europeia falha metas de vacinação do primeiro trimestre

A União Europeia também não conseguiu cumprir o cronograma de distribuição de doses planeado, neste caso devido às falhas de fornecimento por parte da farmacêutica AstraZeneca, que entregou menos 70 milhões de doses do que o prometido.Dados do Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC), revelados pelo jornal espanhol El País , mostram que aSegundo os mesmos dados, apenas quatro dos 27 Estados-membros ultrapassaram o limiar de 80 por cento (Finlândia, Irlanda, Malta e Suécia) e outros dois (Dinamarca e Portugal) estão prestes a fazê-lo. Em Espanha, que não forneceu números à ECDC, pouco mais de um terço da população com mais de 80 anos recebeu as duas doses da vacina e 70 por cento recebeu apenas uma.No que se refere aos profissionais de saúde, o ECDC dispõe de poucos dados, pois apenas 13 países enviaram essa informação. Esses dados indicam que 47 por cento dos profissionais já receberam as duas doses e cerca de 61 por cento a primeira.. Principalmente tendo em conta o ritmo acelerado noutros países, em particular nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde 50 por cento e 7,8 por cento da população, respetivamente, já receberam as duas doses da vacina. Na União Europeia, este valor estava em cerca de seis por cento no final do primeiro trimestre.“Até ao final desta semana, 107 milhões de doses terão chegado aos Estados-membros”, anunciou hoje a porta-voz adjunta da Comissão Europeia, Dana Spinant. Um número que está longe das mais de 160 milhões de doses previstas.À falta de doses juntou-se a hesitação de algumas autoridades nacionais sobre o uso da vacina da AstraZeneca, que em vários países tem sido restringida a determinadas faixas etárias, apesar da Agência Europeia do Medicamento a considerar segura para todas as idades. A combinação de problemas em torno do laboratório anglo-sueco deixou a União Europeia muito longe dos objetivos que tinha traçado no início das campanhas de vacinação, a 27 de dezembro.“Claro que nós sabemos que poderia ter sido mais rápido se todas as farmacêuticas tivessem cumprido os seus contratos”, realçou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Aumento substancial da produção”

Apesar dos atrasos iniciais, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, responsável pelo redireccionamento das campanhas, considera que já existe “um aumento substancial da produção”. E na quarta-feira estava convencido que “Em meados de julho estaremos em posição de entregar doses suficientes a todos os Estados-membros para obter imunidade coletiva, desde que, obviamente, sejam administradas”.Já. E considera “alcançável” o objetivo de vacinar 70 por cento da população adulta (365 milhões de habitantes) antes do final do verão, ou seja, 255 milhões de pessoas.

Fontes comunitárias calculam que, até ao final de junho, cerca de 60 por cento da população adulta já estará vacinada nos quatros Estados com mais população (Alemanha, França, Itália e Espanha).



A Comissão Europeia atribui grande parte da credibilidade do sucesso das campanhas nacionais, ao facto de ter sido organizada de maneira centralizada. O organismo comunitário assumiu a tarefa de negociar com as várias farmacêuticas o preço e o número de doses para garantir que todos os países recebessem as vacinas ao mesmo tempo, independentemente do seu tamanho ou riqueza.Segundo a Comissão Europeia, o segundo trimestre vai permitir um aumento substancial do ritmo de distribuição, com 200 milhões de doses da BioNTech/Pfizer, 55 milhões da Janssen e 35 milhões da Moderna. A AstraZeneca vai voltar a falhar e apenas está a planear entregar 70 milhões dos 180 milhões comprometidos.Mesmo assim, Bruxelas estima que os Estados recebam cerca de 360 milhões de doses da vacinas e recorda que a da Janssen necessita apenas de uma dose para ser eficaz, o que vai ajudar a acelerar o número de pessoas inoculadas.Fontes de Bruxelas destacam também o sucesso da vacina desenvolvida pelo laboratório alemão BioNTech em colaboração com a norte-americana Pfizer. O produto, apelidado de Comirnaty, tornou-se uma parte essencial das campanhas de vacinação na Europa, nos Estados Unidos e no Reino Unido.O sucesso da nova tecnologia mRNA impulsionou a BioNTech, que no último trimestre de 2020 multiplicou por 12 o seu facturamento em relação ao trimestre anterior. A pequena empresa, fundada em 2008 pode vir a tornar-se num dos maiores sucessos empresariais europeus dos últimos anos se a produção e uso da vacina não sofrerem nenhum revés.