Covid-19. Única toma de vacinas pode bastar para imunizar pessoas que estiveram infetadas

O estudo, publicado na revista científica New England Journal of Medicine, tem por base amostras sanguíneas de 110 pessoas (43 estiveram infetadas com o novo coronavírus, as restantes não).Segundo o trabalho, conduzido por investigadores da Escola de Medicina Icahn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a concentração de anticorpos era 10 a 45 vezes superior nestas pessoas do que nas pessoas que não estiveram infetadas.Após a segunda dose, os níveis de anticorpos nas pessoas que tiveram covid-19 eram, em média, seis vezes mais altos.", afirmou uma das autoras do estudo, Florian Krammer.Em 12 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve a orientação da toma de duas doses das vacinas para a covid-19, apesar de a autoridade sanitária francesa ter recomendado a administração de apenas uma às pessoas que já estiveram infetadas.

A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, assinalou que são necessários "mais estudos" para se perceber se a primeira dose pode atuar como "um reforço" da imunidade à covid-19 para as pessoas que estiveram infetadas, que desenvolveram naturalmente anticorpos contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2.





c/agências