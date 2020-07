Covid-19. Uso de máscara em espaços públicos fechados passa a ser obrigatório em França

Na terça-feira, o Presidente da República francês, Emmanuel Macron, afirmou numa entrevista na televisão que havia sinais de que o novo coronavírus está a "ganhar um pouco de força" e que usar máscara de proteção facial passaria a ser obrigatório em todos os espaços públicos fechados do país, a partir de 1 de agosto.







"Temos sinais de que o vírus está a ganhar novamente um pouco de força e é preciso prevenir e preparar. […] Logo, temos de continuar a aplicar os gestos barreira e aí temos algumas fraquezas. Nas próximas semanas vamos tornar obrigatório o uso de máscara em todos os lugares públicos fechados", disse Macron.







Mas para o primeiro-ministro, Jean Castex, o prazo mencionado "parecia atrasado". Por isso, anunciou no Senado, esta quinta-feira, que o uso de máscara em espaços públicos fechados, "em particular lojas", passa a ser obrigatório já "na próxima semana".





"Consideramos a entrada em vigor dessas medidas a 1 de agosto. Ouvi e entendi que esse prazo parecia atrasado. O decreto entrará em vigor na próxima semana", anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro francês, sem especificar em que dia exato entrará em vigo o decreto.



Sur le port obligatoire du masque dans les espaces publics clos prévu à l’origine dès le 1er août, @JeanCASTEX annonce : "J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine." pic.twitter.com/494cEeospF — Sénat (@Senat) July 16, 2020

, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro francês, sem especificar em que dia exato entrará em vigo o decreto.

"Usar uma máscara constitui, com respeito aos gestos de barreira, uma medida preventiva e protetora eficaz", frisou ainda Castex.





Castex precisou que "nos designados locais profissionais" terá de se ter em conta os "protocolos sanitários que regem as atividades em questão".







Contudo, a decisão vem contrariar a afirmação do próprio chefe do executivo que, na quarta-feira, assegurou que não havia razão para "preocupar a população" e não seria necessário adiantar o prazo de 1 de agosto para impor o uso de máscara.

Em que espaços públicos é obrigatório usar máscara?





No início da epidemia em França, ainda em março, havia quem considerasse as máscaras desnecessárias. Com a evolução da situação epidemiológica e as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, passou a ser rotina usar máscara.





Agora, com uma primeira vaga ainda por controlar e o receio de estar a entrar numa segunda volta da pandemia, o governo francês vai obrigar o uso de máscara em praticamente todos os espaços públicos fechados. As pessoas já usam sempre nos transportes, garantiu o Presidente francês na terça-feira, "mas é um pouco incomum em locais públicos fechados [...] e isso significa que as coisas precisam de se organizar".





"edifícios nos quais pessoas externas são aceites" e "não importa se o acesso é pago ou gratuito, livre, restrito ou por convite". Mas que locais públicos são abrangidos por este novo decreto? O 'site' da Presidência Francesa explica que são





Assim, "espaços públicos fechados" podem: ser centros de acolhimento de idosos ou para pessoas com doenças crónicas; salas de conferência e de reuniões; "salas de espetáculos (incluindo circo que não é de feira) ou cabarés"; cinemas; pavilhões polivalentes ou desportivos; lojas e centros comerciais; restaurantes e bares; estabelecimentos hoteleiros, pensões ou alojamento turístico; estabelecimentos de ensino e creches; ginásios, academias e salas de dança; salões de jogos, bibliotecas e museus; estabelecimentos de spa, lazer e cabeleireiro; hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde; locais de culto e igrejas; serviços públicos e bancos; e ainda parques de estacionamento.





Segundo o decreto, as empresas privadas e fábricas não são de acesso público, sendo apenas permitida a entrada aos trabalhadores e colaboradores, por isso, não são considerados espaços públicos fechados. Contudo, o protocolo nacional para o desconfinamento de empresas incentiva o uso de uma máscara "quando o posto ou as condições de trabalho o exigirem ou se a distância de pelo menos um metro não puder ser respeitada ou garantida".







Esta medida surge numa altura em que





Com novos casos diários a surgir nos últimos dias em Mayenne, o governo aconselhou a região a "implementar uma série de medidas, como usar máscara em locais públicos fechados sem esperar pela data de 1 de agosto".



A proporção de pacientes que testaram positivo em relação à população é "superior à média nacional", afirmou o Ministro da Saúde, esta quinta-feira. A maioria dos casos identificados está associado a transmissão em "lugares fechados", esclareceu.





Além disso, a epidemia dá "sinais de recuperação fraca" nos hospitais parisienses, alertou ainda Olivier Veran.



"Estamos a assistir em alguns hospitais parisienses sinais fracos de recuperação da epidemia, é por isso que peço aos franceses que permaneçam particularmente vigilantes, ativos contra o vírus", disse o ministro da Saúde francês, que admite que não "quer mais confinar o país".



Estes dados não são "preocupantes, mas de atenção especial" da recuperação.





A França é o sexto país no mundo com maior número de mortos ligados à covid-19, 30.120 entre cerca de 209.000 casos.