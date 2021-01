Covid-19. Vacinas produzidas na Índia vão começar a ser exportadas

O Instituto Serum da Índia, a maior empresa mundial de fabrico de vacinas, foi contratado pela AstraZeneca para fazer mil milhões de doses para países em desenvolvimento. A outra vacina conhecida como Covaxin é desenvolvida pela Bharat Biotech, em colaboração com agências governamentais.

Na segunda-feira, Adan Poonawalla, presidente do Instituto Serum afirmou que o Governo indiano não iria autorizar a exportação da vacina de Oxford produzida no país asiático. Mas, esta terça-feira, os laboratórios Serum Institute e Bharat Biotech, emitiram nota conjunta a assegurar o exportação de vacinas produzidas no país.







"As duas companhias comunicam a intenção conjunta de desenvolver a produção e fornecimento de vacinas contra a covid-19 para a Índia e o mundo", lê-se no comunicado. "As vacinas são um bem de saúde pública global e têm o poder de salvar vidas e acelerar o regresso da economia à normalidade o mais cedo possível", acrescenta.







"Agora que as duas vacinas receberam autorização de uso de emergência na Índia, o foco é na manufatura, o fornecimento e a distribuição", garantem ainda as empresas, que afirmam estar "totalmente empenhadas" no processo.



"Cada uma das nossas empresas continua a sua atividade de desenvolvimento de vacinas para a Covid-19 conforme acordado", continua o texto.









I would like to clarify two matters; as there is confusion in the public domain, exports of vaccines are permitted to all countries and a joint public statement clearing up any recent miscommunication with regards to Bharat Biotech will be made. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 5, 2021

Entretanto, o presidente do Instituto Serum lamentou a "falha de comunicação" que o gerou polémica e garantiu que "a exportação de vacinas é permitida para todos os países".





A Índia produz cerca de 60 por cento das vacinas em todo o mundo e há muitos países em desenvolvimento que estão já a contar com a exportações para começar a vacinar as populações.











"Dentro de 15 dias após o lançamento das vacinas, permitiremos as exportações para alguns dos nossos vizinhos do sul da Ásia. Algumas dessas exportações serão pagas por nós como doações, e as outras serão fornecidas aproximadamente ao mesmo preço que o governo vai comprar as vacinas", disse.



"A Índia está completamente consciente dos seus compromissos com os vizinhos e com o resto do mundo como o maior fabricante de vacinas do mundo".



O secretário federal de Saúde, Rajesh Bhushan, disse também à publicação britânica que a Índia planei ter disponíveis as vacinas Covid-19 até meados deste mês .



"Dentro de dez dias a partir da data da Autorização de Uso de Emergência [3 de janeiro], haverá o lançamento da vacina", disse.

O plano inicial de vacinação do país visa vacinar 300 milhões de pessoas até agosto, desde trabalhadores da saúde a pessoal da linha de frente, incluindo a polícia e aquelas consideradas mais vulneráveis devido à sua idade ou outras doenças.

Acordos com o Brasil





O Governo brasileiro confirmou também esta terça-feira que está a negociar a compra de dois milhões de doses da vacina de Oxford fabricada na Índia.



"As negociações entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Serum da Índia para a importação pelo Brasil de quantitativo inicial de doses de vacinas contra a covid-19 encontram-se em fase avançada, com provável data de entrega em meados de janeiro", lê-se numa nota dos ministérios da Saúde e dos Negócios Estrangeiros do Brasil.



O mesmo comunicado frisou que o secretário executivo do Ministério da Saúde do Brasil, Elcio Franco, reuniu-se com o embaixador da Índia em Brasília para tratar do tema na segunda-feira.



"A embaixada do Brasil em Nova Delhi, por sua vez, está em contacto permanente com autoridades indianas para reforçar a importância do início da vacinação no Brasil", acrescentou a nota.



O Brasil também mencionou que o Instituto Serum da Índia e a Bharat Biotech comunicaram a sua firme intenção de garantir acesso mundial às suas vacinas contra a covid-19 e que a "empresa tem autorização para fazer a exportação de vacinas produzidas na Índia para todos os países".





Também representantes da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVac) anunciaram interesse em comprar vacinas produzidas na Índia para oferecer aos seus clientes no final da semana passada. Assim, clínicas privadas do Brasil também começaram a negociar com a Índia a compra de cinco milhões de doses da vacina contra o covid-19, desenvolvida pela fabricante Bharat Biotech.



Vários representantes da ABCVac viajaram na segunda-feira para a cidade indiana de Hyderabad, no sul do país asiático, para negociar a importação da vacina assim que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do Governo brasileiro.





O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (196.561, em mais de 7,7 milhões de casos), depois dos Estados Unidos.