Covid-19. Vasco Évora inicia aventura no futebol do Irão

”, contou à agência Lusa o técnico.Vasco Évora, de 41 anos, assinou por um ano com a formação de Isfahan, segunda colocada do campeonato, com os mesmos 37 pontos do Trator Sazi, a 10 do líder e recordista de troféus Persepolis, substituindo o compatriota Rui Tavares, que fechou em 8 de junho um percurso de seis anos no Irão devido a razões pessoais.”, observou, sobre uma prova em que o Sepahan soma três pontos em dois encontros no grupo D, um abaixo dos cataris do Al-Sadd e dos sauditas do Al Nassr, orientados por Rui Vitória.As duas competições foram suspensas em março devido à pandemia de covid-19, que regista 222.669 infetados e 10.508 mortes na segunda nação mais populosa do Médio Oriente, com quase 84 milhões de pessoas, onde “o povo culturalmente facilita um bocado, cada um é responsável por si e não há limitações nem confinamentos”.”, defendeu.Além do “apoio fantástico” do portuense Miguel Teixeira, no continente asiático desde 2016 e a cumprir a segunda temporada pelo Sepahan, Vasco Évora aconselhou-se com Oceano Cruz, que coadjuvou Carlos Queiroz na seleção iraniana, entre 2014 e 2018, e o “tranquilizou um pouco” quanto à adaptação a “um dos povos com mais paixão pela bola”.”, enquadrou.





Passado recente complicado







Natural da Figueira da Foz, o treinador passou a primeira metade do ano em Monte Real, vila do concelho de Leiria, direcionando o confinamento para o convívio com o filho e a esposa, “que sentem muito a distância”, enquanto aguardava a resolução do litígio com o Shanghai Shenxin, último classificado da II Liga chinesa, que foi dissolvido em fevereiro.”, partilhou.A cumprir a terceira experiência além-fronteiras, Vasco Évora começou por integrar as equipas técnicas de União de Leiria, Sporting B, Belenenses, Arouca e trabalhou dois anos com Paulo Duarte na seleção do Burkina Faso, prolongando nos bancos uma passagem modesta nos relvados como guarda-redes.”, analisou.