Covid-19. Venezuela com novo recorde de contágios diários confirmados

O número recorde de contagiados diários foi anunciado pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que confirmou também mais quatro mortes, elevando para 158 o número de óbitos no país.Além dos 601 casos comunitários, foram registados 50 casos importados, de venezuelanos que regressaram ao seu país, 44 deles oriundos da Colômbia, quatro do Peru e dois do Equador.Quanto às mortes, quatro são homens, dois deles do Distrito Capital (de 70 e 91 anos), um de Guárico (85 anos) e um de Miranda (70 anos).Por outro lado, estão também dados como recuperados 10.666 pacientes.





Acordo reforça combate à pandemia







A vice-presidente da Venezuela anunciou ainda que houve uma reunião entre membros da Comissão Presidencial para a Prevenção da covid-19 com representantes da Organização Panamericana da Saúde, para avançar com um acordo de cooperação assinado com a Assembleia Nacional.Esse acordo, disse, permitirá ao executivo aceder a 10 milhões de dólares (8,55 milhões de euros) para equipamentos de proteção destinados ao pessoal sanitário e para combater localmente a pandemia.A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.Apenas os comércios dos produtos e serviços tidos como básicos e essenciais estão abertos diariamente, segundo um horário afixado pelas autoridades.No estado venezuelano de Miranda apenas é permitido efetuar compras duas vezes por semana, segundo o último número da Cédula de Identidade.Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até 12 de agosto, estando a população impedida de circular entre as distintas regiões do país.