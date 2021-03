Covid-19. Venezuela confirma os primeiros 10 casos da variante brasileira

", disse.Nicolás Maduro falava numa alocução ao país transmitida pela televisão estatal venezuelana, desde o palácio presidencial de Miraflores, acompanhado da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez e da ministra de Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez.", explicou.O presidente da Venezuela precisou que foram confirmados seis casos de pessoas infetadas com a variante brasileira da covid-19 no estado de Bolívar (sul do país, fronteiriço com o Brasil), dois na cidade de Caracas e dois no estado de Miranda.", disse.Nesse sentido, explicou que o seu governo prevê ativar 16 mil brigadas médicas para travar a expansão da variante brasileira do coronavírus.





Na Venezuela estão oficialmente confirmados 140.383 casos da covid-19, desde o início da pandemia, em março de 2020. Há ainda 1.358 mortes associadas ao novo coronavírus e 132.503 pessoas recuperaram da doença.