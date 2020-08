Covid-19. Venezuela regista mais 820 infetados e ultrapassa os 41 mil casos

Segundo Delcy Rodríguez, na Venezuela estão confirmados 41.158 casos e 343 mortes associadas à covid-19, seis deles nas últimas 24 horas.



Os "800 casos são de transmissão comunitária e 20 importados, 19 deles da Colômbia e um do Brasil", explicou à televisão estatal venezuelana, precisando tratar-se de emigrantes venezuelanos que regressaram.Registaram-se ainda novas infeções em Anzoátegui, Guárico, Bolívar, Sucre, Mérida, Yaracuy, Nova Esparta, Falcón e Apure.Em Caracas, no Distrito Capital, foram identificados novos casos nas suas 22 freguesias. Com 33 casos, a freguesia de El Valle foi a que registou o maior número de contágios, seguindo-se Santa Rosalia (17), Antímano (15), Sucre (13), El Paraíso (11) e San Juan (10).Dos 41.158 casos confirmados, 8.800 estão ativos e há 32.358 (78%) pessoas que recuperaram da doença.





Restrições no dia a dia







A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.A atividade económica é limitada e apenas está permitida a comercialização de produtos básicos essenciais, em horário reduzido.Os voos nacionais e internacionais foram restringidos até 12 de setembro e a população está impedida de circular entre os diferentes municípios do país.