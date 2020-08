Covid-19. Venezuela regista sete mortes e mais de mil casos

Desde março, as autoridades venezuelanas contabilizaram 266 óbitos e 31.381 infeções.



Pelo quarto dia consecutivo, a Venezuela registou mais de mil casos diários da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), de acordo com dados oficiais.



Na quinta-feira, as autoridades registaram 1.281 casos, na quarta-feira 1.150, e na terça-feira 1.138 casos.



Dos casos registados na sexta-feira, 948 são locais e 64 importados, 59 da Colômbia, quatro do Peru e um do Equador, disse.



"Lamentavelmente devemos informar que sete pessoas morreram nas últimas 24 horas (...) são 266 mortos" ao todo, disse Rodríguez, numa comunicação na televisão estatal venezuelana.



Caracas voltou a ser a região do país com mais casos confirmados (221), seguindo-se os estados de Miranda (192), Zúlia (107), La Guaira (76), Anzoátegui (59), Arágua (57), Sucre (54), Bolívar (44), Carabobo (28).



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu aos venezuelanos que cumpram as medidas preventivas e explicou que 85% dos pacientes contagiados são assintomáticos e que 16% dos venezuelanos subestimam a covid-19 e pensam que não é grave.



Os casos assintomáticos são tratados com aspirina e vitamina C.



A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.