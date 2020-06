Covid-19. Venezuela suspende desfiles militares devido ao aumento de casos

"Por motivo da quarentena radical, suspenderam-se os atos dos desfiles de 24 de junho e 1 de julho", disse Nicolás Maduro à televisão estatal venezuelana.







A Batalha de Carabobo teve lugar em 24 de junho de 1821 e foi uma das principais ações militares na luta pela independência da Venezuela. Nessa data, o exército patriótico venceu o exército real espanhol no Campo de Carabobo (centro do país).A assinatura da Ata da Independência teve lugar em 5 de julho de 1811.", disse.A Venezuela tem 4.186 casos confirmados de coronavírus e 35 mortes associadas à covid-19. Segundo os dados das autoridades, 1.327 pessoas recuperaram da doença.





Reforço de medidas restritivas







A Venezuela reforçou a quarentena instaurada para combater a propagação do novo coronavírus em 10 dos 24 estados do país, incluindo no distrito capital.As novas medidas, que as autoridades locais dizem ser uma "radicalização" da quarentena, têm lugar depois de uma flexibilização de sete dias.Com os setores prioritários (supermercados, farmácias) a funcionarem apenas durante algumas horas por dia, várias zonas de Caracas registam apagões elétricos, com muitos clientes a queixarem-se de que nos últimos dias estiveram sem serviço de Internet, impedindo-os de aceder a alguns canais de televisão, depois de a principal operadora de cabo, a Directv, ter saído do país, em 19 de maio.A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.Os voos nacionais e internacionais estão restringidos no país.