Covid-19. Vice-presidente dos EUA isola-se depois de assessora testar positivo

Um funcionário da administração norte-americana disse, citado pela agência de notícias AP, que Pence está voluntariamente a limitar a sua exposição e a trabalhar a partir de casa. O vice-presidente testou repetidamente negativo à covid-19 desde a exposição mas ainda assim está a seguir o conselho das autoridades médicas.



A decisão de Mike Pence acontece depois de três membros da "task force" da Casa Branca para o novo coronavírus se colocarem em quarentena, depois de terem estado em contacto com a assessora, no caso a porta-voz de Pence, Katie Miller.



Pence foi informado do teste positivo da assessora na sexta-feira de manhã, antes de deixar Washington para um dia de viagem a Iowa.



Um dos três membros da "task force" do novo coronavírus que se puseram em quarentena é Anthony Fauci, que é o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e que se tornou conhecido pelas suas explicações simples e diretas sobre o coronavírus e a doença que causa, a covid-19.



Também estão em quarentena Robert Redfield, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, e o comissário da "Food and Drug Administration" (FDA -- Administração de Alimentos e Medicamentos) Stephen Hahn.



Fauci testou negativo ao novo coronavírus.



Katie Miller é a segunda pessoa que trabalha no complexo da Casa Branca a ser infetada mas o Presidente, Donald Trump, já disse que não está preocupado. Katie Miller é casada com Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Trump.