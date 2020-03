Covid-19. Vítimas japonesas do tsunami de 2011 recordadas sem grandes cerimónias

Uma delas foi o cancelamento da cerimónia de Estado que todos os anos é realizada no Teatro Nacional de Tóquio e que conta com a presença das principais autoridades japonesas, sobreviventes e pessoas próximas das vítimas.



A decisão esteve de acordo com as recomendações feitas pelo Governo de que qualquer evento em massa deveria ser evitado até o final do mês de março. O Governo japonês aplicou várias restrições às celebrações do 11 de março, de modo a conter a propagação do vírus.A decisão esteve de acordo com as recomendações feitas pelo Governo de que qualquer evento em massa deveria ser evitado até o final do mês de março. Após expressar as condolências às famílias, Shinzo Abe renovou a promessa de continuar a reconstruir as zonas mais afetadas e a descontaminá-las da radioatividade.





O primeiro-ministro japonês respeitou esta recomendação e homenageou as vítimas a partir do seu gabinete em Tóquio. Shinzo Abe pediu também ao país que fizesse um minuto de silêncio às 14h46 horas locais, momento em que ocorreu a tragédia.



“Fomos forçados a organizar a cerimónia desta maneira, já que estamos a reunir esforços cruciais para impedir que haja uma propagação de infeções de coronavírus”, afirmou o primeiro-ministro, após cumprir um minuto de silêncio pelas mais de 18 mil mortes e desaparecidos da catástrofe.



Uma das áreas já tinha sido escolhida pela organização dos Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio, como ponto de partida para o revezamento da chama olímpica, mas devido ao surto o evento também foi adiado.



Apesar de outras cerimónias terem sido também canceladas, os Governos regionais permitirem que as homenagens fossem prestadas em determinados locais.



Várias estações televisivas japonesas exibiram também imagens das famílias das vítimas reunidas em diversos pontos do município de MiYagi, zona particularmente afetada pelo desastre.



O Governo japonês não só adiou a realização de eventos desportivos e culturais como também já fechou todas as escolas do país como forma de contenção à disseminação do vírus.



No Japão, o coronavírus já infetou 581 pessoas, das quais 12 já perderam a vida. O primeiro-ministro japonês respeitou esta recomendação e homenageou as vítimas a partir do seu gabinete em Tóquio.“Fomos forçados a organizar a cerimónia desta maneira, já que estamos a reunir esforços cruciais para impedir que haja uma propagação de infeções de coronavírus”, afirmou o primeiro-ministro, após cumprir um minuto de silêncio pelas mais de 18 mil mortes e desaparecidos da catástrofe.Uma das áreas já tinha sido escolhida pela organização dos Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio, como ponto de partida para o revezamento da chama olímpica, mas devido ao surto o evento também foi adiado.Várias estações televisivas japonesas exibiram também imagens das famílias das vítimas reunidas em diversos pontos do município de MiYagi, zona particularmente afetada pelo desastre.No Japão, o coronavírus já infetou 581 pessoas, das quais 12 já perderam a vida.