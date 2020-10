Covid-19. Vitória sem qualquer caso nas últimas 24 horas

Apesar da eficácia das medidas para conter a primeira vaga da doença causada pelo novo coronavírus, Melbourne, a capital de Vitória, sofreu um surto de casos no verão, sobretudo devido à negligência em hotéis onde as pessoas regressadas do estrangeiro cumpriram a quarentena obrigatória.





Os cinco milhões de habitantes de Melbourne foram sujeitos a severas restrições, incluindo um recolher obrigatório noturno que foi levantado no final de setembro, após quase dois meses.Os residentes foram obrigados a permanecer em casa e só podiam circular num raio de cinco quilómetros.Algumas restrições foram levantadas na semana passada, permitindo aos habitantes jogar golfe ou cortar o cabelo.Mas a pressão está a aumentar para um levantamento mais amplo das restrições à medida que o número de casos diminui.O uso de máscara continua a ser obrigatório, os restaurantes só podem ser utilizados para "take away", as lojas não essenciais não foram autorizadas a reabrir, e é proibido sair de Melbourne e dos seus arredores, ou viajar a mais de 25 km de casa.A Austrália, com uma população de 25 milhões, teve aproximadamente 27.500 casos desde o início da pandemia e 905 mortes devido à covid-19.