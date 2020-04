Covid-19. Wuhan sem registo de novos casos

. Em Wuhan, o epicentro inicial da pandemia, não se registou nenhum novo caso de Covid-19, a primeira vez que tal acontece em vários meses,Mi Feng, porta-voz do organismo, realçou os "esforços conjuntos de Wuhan e dos profissionais de saúde de todo o país”.

Dos três novos casos registados na China, dois foram importados de outros países.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.830 infetados e 4.633 mortos. Até ao momento, 77.474 pessoas tiveram alta.

As autoridades estão a reabrir gradualmente. Esta segunda-feira, regressaram às instalações quase 50 mil alunos do último ano de escolas secundárias de Pequim, o mais importante para o acesso à universidade. Por todo o país, outras cidades anunciaram várias datas para o regresso ao funcionamento.



Os receios de uma segunda vaga de infeções não estão, no entanto, afastados. No domingo, Pequim anunciou novas regras para “promover um comportamento civilizado”. Entre elas, que a população tape a boca e nariz quando tossem, a proibição de comer em transportes públicos e usar máscara na rua quando doentes.



Aos restaurantes, é pedido que apresentem porções separadas para almoços familiares, a par de novas regulações que entram em vigor a 1 de junho.



Pequim acrescentou agora sete dias de “observação clínica” para aqueles que completam 14 dias de quarentena, tempo em que se deve permanecer em casa.



Em Shenzhen, a partir de terça-feira, qualquer pessoa que chegue à cidade através do porto tem de cumprir quarentena. Desde o mês passado que quem chega por avião tem de fazer um teste e cumprir os 14 dias de quarentena.



O movimento de reabertura das economias, de forma gradual, está também a ser delineado na Europa pelos países mais fustigados. Espanha suavizou as medidas este domingo, quando o registo de mortos desceu pela primeira vez em várias semanas abaixo dos 300. As crianças passaram a poder ir à rua, pela primeira vez desde o meio de março. Em Itália, a data de diminuição das restrições está marcada para 4 de maio.



Nos Estados Unidos, vários Estados, como Colorado, Montana, Minnesota, Mississippi e Tennessee estão a começar a levantar as restrições.



Na Nova Zelândia, a primeira-ministra disse que o país “ganhou a batalha” contra a transmissão generalizadas do novo coronavírus, e prepara-se também para levantar restrições.

Embaixador chinês ameaça boicote

As tensões entre a China e outros países devido à pandemia continuam a espalhar-se.



O embaixador chinês em Camberra avisou o Governo australiano de que os apelos por uma investigação sobre as origens do novo coronavírus podem desencadear um boicote a produtos e universidades da Austrália entre consumidores chineses.

Em entrevista ao The Australian Financial Review, Cheng Jingye disse que a pressão da Austrália para que seja feita uma investigação é "perigosa".

"Recorrer à suspeita, recriminação ou divisão num momento tão crítico só pode minar os esforços globais no combate contra a pandemia", argumentou.

O ministro da Saúde da Austrália, Greg Hunt, disse que um inquérito independente é do interesse da Austrália e do mundo.

"Três milhões de pessoas foram infetadas e mais de 200.000 morreram, é claro que deve haver uma investigação independente", apelou Hunt, citado pela imprensa australiana.

"Ter um grande evento cataclísmico global e não o analisar pareceria muito estranho. Portanto, temos que tomar medidas que não são apenas do interesse da Austrália, mas também do interesse da humanidade", acrescentou.

O Governo australiano pediu uma investigação sobre a origem do novo coronavírus e mudanças na Organização Mundial da Saúde devido a alegadas falhas no tratamento da pandemia.

O ensino é a terceira maior indústria exportadora da Austrália e a China é a principal origem de estudantes estrangeiros no país. O país asiático é também o maior parceiro comercial da Austrália.

No domingo, Hu Zhaoming, um antigo embaixador e porta-voz do Partido Comunista chinês para as relações internacionais, argumentou que “algumas pessoas” nos EUA deviam engolir desinfetante, gozando com a sugestão recente do presidente norte-americano de que esta seria uma forma de tratar o vírus.



Hu Zhaoming diz, entre uma série de tweets, que muitos deviam pelo menos gargarejar com desinfetante, para não espalhar o vírus, mentiras e medo quando falam. Num outro Tweet, sugere a Trump importer desinfetante da China, o maior produtor mundial deste artigo.





Mr. President is right. Some people do need to be injected with #disinfectant, or at least gargle with it. That way they won't spread the virus, lies and hatred when talking.